Дипломат пригадав, що останнім часом у публічному просторі неодноразово лунали заяви спікерів у Берліні про те, що, мовляв, є якась домовленість між членами НАТО.
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"Альянс повинен вирішувати, а не одноосібно Берлін"
Наприклад, важка техніка не повинна передаватися, а потім – що танки не повинні передаватися, потім – "можливо, танки й можна, але не західного виробництва"... Це абсолютна неправда",
– сказав Шатковський.
Так само "було несподіванкою припустити", зазначив Шатковський, що це Альянс повинен вирішувати, а не одноосібно Берлін, чи дати батареї ПРО Patriot військовим України.
Посол Польщі в НАТО нагадав те, про що раніше говорив генсек Альянсу Єнс Столтенберг: що в деяких випадках для безпеки країн-членів Альянсу важливіше передати техніку та боєприпаси Україні, ніж накопичувати їх у себе на складах.
Ставлення багатьох країн до ЗСУ змінюється
Шатковський описав ситуацію в НАТО щодо військової підтримки України як "кота Шредінгера": "З одного боку триває дискусія, її (допомогу – 24 канал) заохочує генсек, а з іншого боку є вето деяких країн, протидія і небажання".
Посол наголосив, що ставлення деяких країн до підтримки ЗСУ змінюється на краще. Він вказав, що з частиною союзників на півдні Європи "відбулася позитивна трансформація".
Шатковський також зазначив, що Франція, яку часто критикують, взагалі є єдиною країною, окрім Польщі, яка постачає ЗСУ цілі артилерійські системи: "Мається на увазі не лише те, що стріляє, а й система управління вогнем, ефективні боєприпаси".
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