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"Существует ли до сих пор коалиция в парламенте – большой вопрос", – Бердинских

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Верховная Рада
Верховная Рада / Twitter / Петр Порошенко

Главный информационный шум прошлого сезона – это слухи о досрочных парламентских выборах. Об этом шли разговоры все время: и осенью, и зимой, и даже в последнюю сессионную неделю. На такой сценарий в итоге не решился ни президент, ни фракции коалиции. Хотя существует ли до сих пор коалиция в парламенте – это тоже большой вопрос.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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"Голосов только двух фракций не хватает для принятия законов. Законы принимаются фракциями коалиции, депутатскими группами и иногда голосами оппозиции. В прошлом сезоне депутаты продолжили покидать свои фракции и депутатские группы. Например, из фракции БПП в начале 2018 года вышли два депутата – Виктор Кривенко и Павел Кишкарь", – отметила журналистка.

кривенко віктор
Виктор Кривенко

кишкар павло
Павел Кишкарь

Также она добавила, что депутат группы "Партия "Возрождение"" Станислав Березкин спас другую депутатскую группу "Воля народа". В конце ноября 2017 года из этой группы вышел Владимир Литвин, что давало возможность вообще распустить группу "Воля народа" в Раде. Но к ней присоединился Березкин, и группу удалось сохранить в парламенте.

Несмотря на все эти выходы и межгрупповые переходы, 5 июля Верховная Рада Украины продемонстрировала совершенно новый пример работы. Впервые депутатам удалось принять документ практически без голосов фракции БПП,
– подчеркнула Бердинских.

Решение поддержали 240 депутатов. Это был законопроект не важнейшего значения и только первое чтение, но это важный сигнал для президентской фракции, который демонстрирует, что она не полностью контролирует парламент и не может диктовать ему свои условия.

Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 14 июля 2018 года

 

Теги: Видеоблоги Верховная Рада Новости политики Новости Украины Блок Петра Порошенко
Источник: 24 канал
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