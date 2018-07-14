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Існування коаліції у парламенті під великим питанням

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Верховна Рада
Верховна Рада / Twitter / Петро Порошенко

Головний інформаційний шум минулого сезону – це чутки про дострокові парламентські вибори. Про це йшли розмови увесь час: і восени, і взимку, і навіть в останній сесійний тиждень. На такий сценарій врешті-решт не наважився ні президент, ні фракції коаліції. Хоча чи досі існує коаліція у парламенті – це теж велике питання.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла Христина Бердинських.

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"Голосів лише двох фракцій не вистачає для ухвалення законів. Закони приймаються фракціями коаліції, депутатськими групами та інколи голосами опозиції. Минулого сезону депутати продовожили залишати свої фракції і депутатські групи. Наприклад, із фракції БПП на початку 2018 року вийшли два депутати – Віктор Кривенко і Павло Кишкар", – зазначила журналістка.

кривенко віктор
Віктор Кривенко

кишкар павло
Павло Кишкар

Також вона додала, що депутат групи "Партія Відродження" Станіслав Берьозкін врятував іншу депутатську групу "Воля народу". У кінці листопада 2017 року з цієї групи вийшов Володимир Литвин, що давало змогу взагалі розпустити групу "Воля народу" у Раді. Але до неї приєднався Березкін і групу вдалося зберегти у парламенті.

Незважаючи на усі ці виходи і міжгрупові переходи, 5 липня, Верховна Рада України продемонструвала зовсім новий приклад роботи. Вперше депутатам вдалося ухвалити документ практично без голосів фракції БПП,
– наголосила Бердинських.

Рішення підтримали 240 депутатів. Це був законопроект не надважливого значення і тільки перше читання, але це важливий сигнал для президентської фракції, який демонструє, що вона не повністю контролює парламент і не може диктувати йому свої умови.

Відео повного випуску відеоблогу Христини Бердинських "Політична кухня" за 14 липня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги Новини політики Верховна Рада Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 канал
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