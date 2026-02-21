"Они реальны": почему Трамп приказал рассекретить данные об НЛО после шокирующего признания Обамы

В феврале 2026 года тема инопланетян в США снова стала актуальной. Правда, ничего нового не произошло. Причина – слова экс-президента Барака Обамы и публичная реакция на них Дональда Трампа с обещаниями рассекретить правительственные материалы об НЛО (UAP).

Эта история показала старую проблему американской дискуссии о пришельцах. В массовой речи "инопланетяне" часто подменяют понятие UAP – "неопределенные аномальные явления", которые для государственных структур прежде всего означают объекты или события, не идентифицированные из-за нехватки данных, а не являющиеся подтвержденным контактом с другой цивилизацией.

Параллельно с политическими заявлениями существует линия официальных отчетов США, где никаких доказательств внеземного происхождения публично нет. 24 Канал исследовал тему и рассказывает о последних событиях в культовой американской теме о пришельцах.

Что именно сказал Обама об НЛО?

Толчком к теме в этом году стал разговор Обамы с ведущим Брайаном Тайлером Коэном в формате быстрых вопросов.

На вопрос о реальности инопланетян Обама ответил фразой, которая и дала заголовки:

Они реальны, но я их не видел.

Обама вспомнил и о "Зоне 51", где по старой легенде держат инопланетян. Так вот, их там нет.

После волны интерпретаций Обама опубликовал уточнение в Instagram, где сформулировал позицию как отрицание любых доказательств контакта во время его президентства:

Я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с нами, во время моей каденции. Да, действительно!

Дональд Трамп, конечно, не замедлил и использовал медийный резонанс как повод для политических заявлений. Он без доказательств обвинил Обаму в разглашении "секретной информации".

Параллельно Трамп заявил, что даст поручение федеральным ведомствам начать публикацию правительственных материалов об инопланетянах и НЛО, назвав тему "очень интересной и важной", и отдельно подчеркнул, что сам не имеет подтверждений относительно подлинности пришельцев.

Трамп раскритиковал Обаму за слова об НЛО: смотрите видео

Интересно! В 2020 году Минобороны США санкционировало публикацию трех видео ВМС с якобы наблюдениями НЛО, которые до того циркулировали в медиа. Логика релиза в публичных пояснениях – снять спекуляции относительно подлинности материалов и подтвердить, что видео – реальные, но объекты остаются "неопределенными".

Пентагон и наблюдение за НЛО: смотрите видео

Какова история контактов США с пришельцами в последние годы?

Тема НЛО и пришельцев активизировалась в США в последние годы как раз после публикации видео 2020 года. Официальные документы США употребляют термин UAP (Unidentified Aerial/Anomalous Phenomena), чтобы отделить наблюдаемые инциденты от предположений о происхождении.

В разведке США описывают истории наблюдений якобы кораблей пришельцев как недостаток данных и несогласованность отчетности, из-за чего большинство случаев остаются неопределенными. При этом отмечается, что стандартизированный механизм отчетности в ВМС появился в 2019 году, а ВВС присоединились позже.

Публичные отчеты последних лет говорят, что сообщений о наблюдениях много, но подтверждений внеземной природы нет.

ODNI (2021) : в предварительной оценке отмечается, что данных в основном недостаточно, чтобы делать выводы о природе явлений; описывается потребность лучших сбора и анализа, а также сам факт появления стандартизированного механизма отчетности с 2019 года.

: в предварительной оценке отмечается, что данных в основном недостаточно, чтобы делать выводы о природе явлений; описывается потребность лучших сбора и анализа, а также сам факт появления стандартизированного механизма отчетности с 2019 года. AARO / Пентагон (исторический обзор, 2024) : в отчете указано, что проверки правительственных материалов с конца Второй мировой войны не обнаружили доказательств внеземных технологий , а значительная часть случаев объясняется ошибочной идентификацией обычных объектов и явлений.

: в отчете указано, что проверки правительственных материалов с конца Второй мировой войны , а значительная часть случаев объясняется ошибочной идентификацией обычных объектов и явлений. AARO (отчет Конгрессу, июнь 2024). AP приводит цифры – 485 новых сообщений за год и 118 случаев, которые идентифицировали как "обычные объекты" (шары/зонды, птицы, БПЛА).

Интересно! Реплика февраля 2026 года не является первой, когда Обама публично касался темы. В 2021 году в интервью он описывал проблему именно как наличие наблюдений без объяснения, сформулировав это так: "Существуют снимки и записи объектов в небе, по которым мы не знаем точно, чем они являются".

"Зона 51" (Area 51) – что о ней известно?

"Зона 51", о которой упомянул Барак Обама – объект в Неваде в районе Groom Lake, который десятилетиями связывали с секретными программами и пришельцами. На самом деле это авиабаза.

В 2013 году ЦРУ обнародовало архивные материалы, где "Зона 51" описывается как тестовая площадка для программ разведсамолетов, в частности U-2 и OXCART/А-12. Сам факт упоминания и контекст – как авиационного полигона – является частью рассекреченных документов.

Почему же она стала центром "инопланетной" мифологии? Сочетание секретности, ограниченного доступа и истории испытаний высотных летательных аппаратов в холодную войну создало почву для альтернативных версий. Отдельные документы ЦРУ прямо связывают всплеск наблюдений НЛО с появлением полетов на высотах, нетипичных для гражданской авиации того времени.

Еще одно громкое историческое событие – Розуэлльский инцидент. В июле 1947 года вблизи города Розвелл (Нью-Мексико) военные с базы Roswell Army Air Field собрали обломки, найденные на ранчо. Событие стало историческим именно из-за публичной коммуникационной ошибки – сперва военные распространили сообщение, которое трактовали как нахождение "летающей тарелки", а потом быстро заменили его объяснением о метеорологическом зонде.

Эта смена версии – зафиксирована в обзорных справочных источниках – надолго закрепила подозрение, что государство что-то скрывает, независимо от фактов.



Американская пресса о событиях в Розвелле / Фото Wikimedia

В 1994 году, после запроса Конгресса и аудита GAO по поиску документов, ВВС США опубликовали отчет Report of Air Force Research Regarding the "Roswell Incident". Вывод ВВС – обломки лучше всего объясняются секретной в то время программой высотных шаров (Project Mogul) с элементами вроде радарных отражателей, а не "внеземным аппаратом".

Отдельный слой легенд – рассказы о "телах" – ВВС разбирали в более позднем итоговом материале The Roswell Report. Там утверждается, что свидетельство о "нечеловеческие тела" является следствием смешивания во времени различных событий (учений, программ и аварий) и ошибочного отождествления антропоморфных испытательных манекенов, которые применялись в высотных тестах, с якобы инопланетянами.

В общем история с репликой Обамы и реакцией Трампа показывает, что тема инопланетян в США не вхущаеться несмотря на все, что происходит в мире. И даже может стать очередным поводом для действий действующего президента США. Впрочем, парарельно существует целый пласт работы Пентагона, которая действительно касается инопланетян. И что-то интересное человечество точно узнает благодаря решению Дональда Трампа обнародовать новую информацию.