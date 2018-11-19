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      Сутки на Донбассе: пророссийские боевики понесли существенные потери

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      Разведка сообщает о ликвидации 3 боевиков
      Разведка сообщает о ликвидации 3 боевиков / 24 канал

      За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим тишины, 5 раз применив запрещенное минскими договоренностями вооружение. Разведка сообщает об уничтожении трех боевиков, среди украинских военных никто не пострадал.

      Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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      Так, разведка сообщает, что удалось ликвидировать 3 боевиков, еще 4 получили ранения. С начала суток оккупанты обстреляли позиции ОС в районе Желобка, потерь среди бойцов ВСУ нет.

      Пророссийские боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

      На опорные пункты наших войск вблизи Новотошковского и Светлодарска противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм,
      – отметили в штабе.

      Кроме того, позиции ОС в районах Майского и Желобка оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра и артиллерии калибра 122 мм.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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