Как Украина может использовать против России проведение незаконных выборов на Донбассе?

Так называемые выборы в ОРДЛО переоценены. С точки зрения международного права и украинского законодательства никаких "выборов" там не было. И Россия не сможет это использовать, чтобы добиться смягчения санкций.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

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По его словам, есть вопросы оккупации части территорий Донбасса Россией и вопрос войны. Через четыре года, если мы не урегулируем эти вопросы, оккупанты снова там проведут "выборы". Но это по сути ничего не меняет.

Так называемые выборы в ОРДЛО – попытка фальсификации плебисцита, который легитимизирует режим. Это важно для России с точки зрения подтверждения ее тезиса, что там якобы "независимые республики". Киев должен с ними договариваться, что они являются жизнеспособными и могут себя обеспечить. Единственное, что мы не можем отказаться от участия руководителей оккупационных администраций в переговорах в Минске. Это продиктовано не нормами права, а правом силы РФ. Москва включает в свою делегацию этих людей,

– отмечает Яременко.

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При этом дипломат убежден, что Кремлю псевдовыборы не помогут смягчить санкционный режим против России. ЕС и США заявили, что эти выборы – нарушение минских соглашений.

Из-за невыполнения минских договоренностей против России и были введены санкции. И это же является причиной для продления санкций. Поэтому выборы в ОРДЛО не приведут к смягчению. Какая тут логика может быть применена? Но это один из элементов, которые Украина должна использовать, если не для распространения санкций, то для разговоров о возможности дальнейшего наказания России. Это имеет не меньший эффект, чем сами санкции,

– отметил Богдан Яременко.

Эксперт также отметил: вопрос смягчения является актуальным в ЕС. Но не потому, что в ОРДЛО прошли какие-то выборы. А из-за нежелания некоторых политических сил продолжать политику санкций.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир. Органы власти и силовики готовят новый пакет санкций. Эти санкции в том числе будут применены против причастных к организации и проведению псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Пять человек, причастные к организации псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, могут попасть под санкции Евросоюза.