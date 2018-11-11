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      Сутки на Донбассе: Украина понесла потери

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      На Донбассе погибли двое украинских военных
      На Донбассе погибли двое украинских военных / 24 канал

      В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, боевики 10 раз обстреливали украинские позиции. В результате взрыва двое украинских военных погибли, еще двое – получили ранения.

      Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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      При обстрелах позиций ОС боевики трижды применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Из-за взрыва устройства, которое установили оккупанты, на Светлодарском направлении погибли 2 украинских военных, еще 2 получили ранения.

      Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковске, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово,
      – говорится в сообщении.

      Так, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Из минометов калибра 82 и 120 мм обстреливались позиции ОС вблизи Новолуганского.

      "82 мм минометы захватчики применили и возле Новотошковского. Но наибольшую огневую активность оккупанты проявили возле Марьинки – в течение суток враг трижды обстрелял ее защитников", – отметили в штабе.

      По данным разведки, за прошедшие сутки, 1 боевик уничтожен, еще 8 – получили ранения.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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