Сутки на Донбассе: Украина понесла потери

В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, боевики 10 раз обстреливали украинские позиции. В результате взрыва двое украинских военных погибли, еще двое – получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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При обстрелах позиций ОС боевики трижды применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Из-за взрыва устройства, которое установили оккупанты, на Светлодарском направлении погибли 2 украинских военных, еще 2 получили ранения.

Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковске, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово,

– говорится в сообщении.

Так, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 82 и 120 мм обстреливались позиции ОС вблизи Новолуганского.

"82 мм минометы захватчики применили и возле Новотошковского. Но наибольшую огневую активность оккупанты проявили возле Марьинки – в течение суток враг трижды обстрелял ее защитников", – отметили в штабе.

По данным разведки, за прошедшие сутки, 1 боевик уничтожен, еще 8 – получили ранения.