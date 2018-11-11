Доба на Донбасі: Україна зазнала втрат

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 10 листопада, бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок вибуху двоє українських військових загинули, ще двоє – отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

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При обстрілах позицій ОС бойовики тричі застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Через вибух пристрою, який встановили окупанти, на Світлодарському напрямку загинули 2 українських військових, ще 2 отримали поранення.

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Мар'їнка, Тарамчук та Гнутове,

– мовиться у повідомленні.

Так, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Із мінометів калібру 82 та 120 мм обстрілювались позиції ОС поблизу Новолуганського.

"82 мм міномети загарбники застосували і біля Новотошківського. Але найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Мар'їнки – протягом доби ворог тричі обстріляв її оборонців", – наголосили у штабі.

За даними розвідки, протягом минулої доби, 1 бойовика знищено, ще 8 – отримали поранення.