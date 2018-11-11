08:46
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Доба на Донбасі: Україна зазнала втрат

      195 Читать новость на русском
      На Донбасі загинули двоє українських військових
      На Донбасі загинули двоє українських військових / 24 канал

      У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 10 листопада, бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок вибуху двоє українських військових загинули, ще двоє – отримали поранення.

      Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

      Читайте також: Передають гроші та продукти: як живуть між українським Міловим і російським Чєртковим

      При обстрілах позицій ОС бойовики тричі застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Через вибух пристрою, який встановили окупанти, на Світлодарському напрямку загинули 2 українських військових, ще 2 отримали поранення.

      Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Мар'їнка, Тарамчук та Гнутове,
      – мовиться у повідомленні.

      Так, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Із мінометів калібру 82 та 120 мм обстрілювались позиції ОС поблизу Новолуганського.

      "82 мм міномети загарбники застосували і біля Новотошківського. Але найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Мар'їнки – протягом доби ворог тричі обстріляв її оборонців", – наголосили у штабі.

      За даними розвідки, протягом минулої доби, 1 бойовика знищено, ще 8 – отримали поранення.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Выборы" в "ЛНР": победитель известен заранее – это "телегерой" и "спаситель"
      сьогодні , 08:40 "Выборы" в "ЛНР": победитель известен заранее – это "телегерой" и "спаситель"
      Ольга Черненко
      Усик – Белью: онлайн боксерського поєдинку
      10 листопада , 22:09 Усик – Белью: онлайн боксерського поєдинку
      Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      10 листопада , 22:03 Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      10 листопада , 22:00 Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      Наталія Лебідь
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      10 листопада , 20:00 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      США відреагували на смерть Гандзюк
       4 листопада , 23:43
      Турчинов виконуватиме обов'язки Президента України
      23 лютого 2014 , 12:42
      Славія – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
       7 серпня , 23:03
      Відомий коментатор висунув несподівану версію, чому Хацкевич залишився тренером Динамо
       17 вересня , 17:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук