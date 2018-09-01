Сутки на фронте: боевики 4 раза обстреливали ВСУ

На протяжении 1 сентября начиная с 7 утра до 18 часов вечера российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных потерь нет.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что пророссийские боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В штабе ООС заметили, что в течение суток противник воздержался от применения оружия запрещенного минскими договоренностями.

В течение дня наши позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Широкино.

Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено,

– говорится в сообщении.

В штабе Операции объединенных сил отметили, что ситуация в зоне проведения операции остается контролируемой.