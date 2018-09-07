Сутки на фронте: двое оккупантов ликвидированы, еще трое – ранены

В течение суток противник 28 раз открывал огонь по украинским позициям / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 6 сентября, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.