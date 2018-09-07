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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сутки на фронте: двое оккупантов ликвидированы, еще трое – ранены

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В течение суток противник 28 раз открывал огонь по украинским позициям
В течение суток противник 28 раз открывал огонь по украинским позициям / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 6 сентября, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

Об этом информирует штаб ООС в Facebook.

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Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы украинских позиций вблизи населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорск, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино,
– говорится в сводке.

К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и еще трое ранены.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Украина – Россия
Источник: 24 канал
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