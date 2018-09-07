Сутки на фронте: двое оккупантов ликвидированы, еще трое – ранены
За прошедшие сутки, 6 сентября, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.
Об этом информирует штаб ООС в Facebook.
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Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы украинских позиций вблизи населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорск, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино,
– говорится в сводке.
К счастью, потерь среди украинских защитников нет.
По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и еще трое ранены.