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"Все очень быстро занялось": военные рассказали дерзкую тактику боевиков РФ

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Российские оккупанты на Донбассе палят по всей линии разграничения. Враг на фронте еще больше активизировался. Кроме постоянных обстрелов во время громкого школьного перемирия, террористы в очередной раз прибегают к коварной тактике – поджигают поля и дворы местных жителей.

5 сентября около 18:00 террористы начали обстрел Красногоровки и ее окрестностей. В том числе, использовали трассеры и зажигательные боеприпасы. От этого загорелись поле и двор, пожарная служба едва спасла гражданский дом.

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Сейчас местные власти оценивают ущерб. Заявили, что от мая 2017 года в городе было более-менее спокойно, бои продолжались в нескольких километрах от города, на позициях военных.

Цель – дестабилизировать ситуацию, дестабилизировать население. Честно говоря, практически год обстрелов не было. Люди уже успокоились, но вот школьное перемирие кому-то все же не понравилось,
– рассказал исполняющий обязанности председателя ВГА Красногоровки Игорь Рабочий.

Позиции бойцов от места возгорания достаточно далеко. Ребята отметили, что враг специально перебрасывал боеприпасы, чтобы зажечь именно участки гражданских. Собственно, бойцы и начали первыми тушить пожар.

"Все очень быстро занялось и перешло на мирные дома. Мы побежали туда, вызвали пожарных, пытались своими силами потушить, вызвали свою водовозку. Здесь уже приехали пожарные и уже потушили совместными усилиями", – рассказал военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Сейчас место возгорания слегка тлеет, однако уже не горит. Но бойцы не расслабляются, вокруг все сухое и сомнений нет, что террористы снова попытаются зажечь донбасские степи.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Пожар
Источник: 24 канал
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