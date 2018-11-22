Сутки на фронте: российские наемники понесли потери, мы – нет

За минувшие сутки, 21 ноября, пророссийские боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В наших военных не попали, однако среди своих одного потеряли.

Об этом сообщили в Штабе Операции Объединенных сил.

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Вместе с тем, в украинских рядах на одного легко раненого стало больше.

По традиции, пророссийские наемники не прекращают применять оружие, запрещенное минскими соглашениями. Так, в минувшие сутки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял Крымское, Новозвановку, Новолуганское, Авдеевку, Славное, Красногоровку, Павлополь, Гнутово и Широкино.

С ночи 22 ноября противник огонь не открывал.