09:09
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Сутки на фронте: российские наемники понесли потери, мы – нет

      96 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / ТСН

      За минувшие сутки, 21 ноября, пророссийские боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В наших военных не попали, однако среди своих одного потеряли.

      Об этом сообщили в Штабе Операции Объединенных сил.

      Читайте также: Почему на Донбассе не было Евромайдана: меткий комментарий активиста

      Вместе с тем, в украинских рядах на одного легко раненого стало больше.

      По традиции, пророссийские наемники не прекращают применять оружие, запрещенное минскими соглашениями. Так, в минувшие сутки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял Крымское, Новозвановку, Новолуганское, Авдеевку, Славное, Красногоровку, Павлополь, Гнутово и Широкино.

      С ночи 22 ноября противник огонь не открывал.

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук