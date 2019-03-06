08:25
6 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 марта
      Вести.UA: Гладковский становится блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:56, 5 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Сутки на фронте: враг применил артиллерийское вооружение, ранены 2 украинских защитника

      36 Читати новину українською
      Сводки с фронта
      Сводки с фронта / 24 канал

      За минувшие сутки, 5 марта, враг 7 раз открывал огонь по украинским позициям, 6 из них – он применял запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате вражеских обстрелов 2 украинских военных получили ранения. Однако, в свою очередь, украинские защитники ликвидировали 1 боевика, еще 2 получили ранения.

      Так, оккупанты вели огонь из артиллерийских систем по Лебединскому, Водяному и Широкино, передает штаб ООС.

      Читайте также: Возраст – не помеха: как 84-летняя женщина армии помогает

      Из пулеметов и стрелкового оружия пророссийские боевики обстреляли Пески и Авдеевку. Также противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 миллиметра в районе села Крымское.

      В результате этих действий ранения получили 2 украинских военных.

      По информации разведки, силам ООС 5 марта удалось ликвидировать 1 оккупанта, еще 2 пророссийских боевиков получили ранения.

       

      blog_ava
      Украинская компания подписала три контракта на поставку высокоточного вооружения
      сегодня
      326
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тренер сборной – это такая должность, что все ждут, когда ты "обоср**ся", – Антон Никулин
      сегодня , 08:07 Тренер сборной – это такая должность, что все ждут, когда ты "обоср**ся", – Антон Никулин
      Станіслав Безушко 11
      Главные новости 5 марта: громкое убийство в Киеве, продолжение истории с коррупцией в "оборонке"
      сегодня , 08:02 Главные новости 5 марта: громкое убийство в Киеве, продолжение истории с коррупцией в "оборонке"
      1142
      Вік – не перешкода: як 84-річна жінка армії допомагає
      5 марта , 22:00 Вік – не перешкода: як 84-річна жінка армії допомагає
      Повернись живим 553
      Годовщина смерти Сталина: какой след оставил советский тиран
      5 марта , 21:04 Годовщина смерти Сталина: какой след оставил советский тиран
      Андрій Шляхтін 1133
      Как вылечить заболевания спины без лекарств
      5 марта , 21:00 Как вылечить заболевания спины без лекарств
      Олександр Бевза 287
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сегодняшняя акция возле АП была срежиссирована для ТВ-картинки, - Геращенко
       14 ноября 2014 , 22:07 4
      Порошенко не спешит увольнять Шокина
       2 апреля 2016 , 15:12
      "Убью того, кто сливает матчи", – тренер-иностранец в УПЛ
       24 августа 2018 , 23:41
      Реал планує грандіозну революцію складу – 3 гравці за 1 млрд євро
       5 октября 2018 , 18:07
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук