Сутки на фронте: враг применил артиллерийское вооружение, ранены 2 украинских защитника

За минувшие сутки, 5 марта, враг 7 раз открывал огонь по украинским позициям, 6 из них – он применял запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате вражеских обстрелов 2 украинских военных получили ранения. Однако, в свою очередь, украинские защитники ликвидировали 1 боевика, еще 2 получили ранения.

Так, оккупанты вели огонь из артиллерийских систем по Лебединскому, Водяному и Широкино, передает штаб ООС. Читайте также: Возраст – не помеха: как 84-летняя женщина армии помогает Из пулеметов и стрелкового оружия пророссийские боевики обстреляли Пески и Авдеевку. Также противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 миллиметра в районе села Крымское. В результате этих действий ранения получили 2 украинских военных. По информации разведки, силам ООС 5 марта удалось ликвидировать 1 оккупанта, еще 2 пророссийских боевиков получили ранения.