Распространяются сообщения, что Россия готова к решающему наступлению на Украину, а вражеская агентура беспрепятственно действует во всех сферах жизни страны.

Смертальна небезпека для України

Тим часом, дії чинної влади за рік призвели до політичної та економічної кризи, деградації системи державного управління, посилення впливу олігархів та "регіоналів".

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Зросли загрози для національної безпеки та макроекономічної стабільності, спостерігаємо тривожні тенденції у гуманітарній сфері. Тривають політичні репресії, згортається курс на членство в НАТО і ЄС та послаблюється обороноздатність країни.

Це створює смертельну небезпеку для самого існування України як незалежної держави. Прокремлівські політичні сили та агенти, за повного потурання української влади, готуються до реваншу й штовхають країну до капітуляції. Вони хочуть штучно спровокувати громадянський конфлікт, щоб повернути країну у сферу російського впливу.

Ми закликаємо!

Наше завдання як громадян – об'єднатись і зупинити ці загрозливі процеси, захистити суверенітет і соборність України, демократичні інститути, конституційні права і свободи. Захистити національну державність, цінності Революції Гідності, європейський та євроатлантичний вибір.

На жаль, сьогодні патріотичні сили поки діють порізно, часто сконцентровані на взаємних суперечках і політичній боротьбі одне проти одного або сперечаються стосовно другорядних проблем. Це посилює загрози для української державності.

Ми, представники громадянського суспільства, закликаємо всі державницькі сили почати діяти разом і сформувати єдиний український громадсько-політичний фронт, щоб дати відсіч Кремлю та його агентурі, захистити український гуманітарний простір, відновити обороноздатність країни, припинити політичні репресії. Ми закликаємо всіх, хто вважає себе патріотом України, відкласти розбіжності і об'єднати зусилля у парламенті й місцевих радах та всюди, де цього вимагають інтереси України.

Пропонуємо невідкладно розпочати координацію задля формування спільних вимог, спільного плану дій та побудови суспільної платформи української єдності.

Підписали:

1. В'ячеслав Брюховецький, Герой України, почесний Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", учасник Ініціативної групи "Першого грудня", член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

2. Володимир Василенко, дипломат, громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний Посол, Представник України в Раді ООН з прав людини (2006-10), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

3. Йосиф Зісельс, учасник Ініціативної групи "Першого грудня", спів-президент Ваад України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України, член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

4. Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, в'язень сумління (1977-1987), учасник Ініціативної групи "Перше грудня".

5. Микола Рябчук, почесний Президент Українського ПЕН-клубу.

6. Ігор Козловський, в'язень російських окупантів на Донбасі, релігієзнавець, Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних відносин, учасник ініціативної групи "Першого грудня".

7. Сергій Квіт, громадський діяч, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", Міністр освіти і науки України (2014-2016), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

8. Олена Стяжкіна, доктор історичних наук, письменниця.

9. Леонід Фінберг, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА, головний редактор видавництва "Дух і Літера".

10. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція "Голос".

11. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України, фракція "Європейська солідарність".

12. Сергій Фоменко (Фома), музикант, рок-гурт "Мандри".

13. Олексій Панич, філософ, перекладач, член Українського ПЕН-клубу.

14. Володимир Огризко, дипломат, політик, Надзвичайний і Повноважний посол, Міністр закордонних справ України (2007-2009), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

15. Юрій Щербак, письменник, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол.

16. Роман Безсмертний, політик, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол, Віце-прем'єр-міністр України (2005), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

17. Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, директор з аналітики ГО "Інтерньюз-Україна", старший викладач НаУКМА, учасник Ініціативної групи "Першого грудня".

18. Ярослав Яцків, академік, учасник Ініціативної групи "Перше грудня".

19. Данило Лубківський, дипломат, громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний Посланник, Заступник міністра закордонних справ України (2014), член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

20. Михайло Винницький, викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія" та Львівської Бізнес-Школи Українського католицького університету.

21. Олександра Гнатюк, професор історії НаУКМА, учасниця Ініціативної групи "Першого грудня".

22. Михайло Гончар, Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції.

23. Ярина Ясиневич, відповідальний секретар Ініціативної групи "Першого грудня".

24. Андрій Левус, народний депутат 8-го скликання, член Координаційної Ради Руху опору капітуляції, Вільні люди.

25. Олександр Скіпальський, Почесний голова ветеранів розвідки, генерал- лейтенант.

26. Михайло Басараб, політолог, член Координаційної Ради Руху опору капітуляції, член Президії Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні.

27. Сергій Висоцький, журналіст, нардеп 8-го скликання, член Координаційної Ради Руху опору капітуляції.

28. Євген Бистрицький, філософ.

29. Юрій Гончаренко, громадський діяч, член Координаційної Ради Руху опору капітуляції, Координатор Київського осередку РОК, співзасновник Національно-консервативного руху.

30. Микола Горбаль, поет, колишній політв'язень.

31. Андрій Юсов, ГО "Школа відповідальної політики", член Координаційної Ради Руху опору капітуляції.

32. Валерій Пекар, викладач бізнес-школи НаУКМА.

33. Мирослав Гай, громадський діяч, керівник Благодійного Фонду "Мир і Ко", член Координаційної Ради Руху опору капітуляції, ветеран російсько-української війни.

34. Борис Захаров, громадський діяч, директор Благодійного Фонду "Людина і право".

35. Ігор Лапін, політик, Народний депутат України (2014-19), ветеран російсько-української війни, батальйон "Айдар", член Координаційної Ради Руху опору капітуляції.

36. Олександр Іванов, член Координаційної Ради Руху опору капітуляції, ініціатива Переходь на українську.

37. Дмитро Лиховій, громадський діяч, журналіст, головний редактор "Новинарні".

38. Ігор Гук, професор медицини, закордонний член НАНУ.

39. Сергій Пархоменко, головний редактор газети "Говорить Донбас", директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Олександра Никонорова, активіст міжнародного руху LIBERATE CRIMEA, член Координаційної Ради Руху опору капітуляції.

40. Геннадій Курочка, Член Правління УКМЦ.

41. Ігор Мазур, правозахисник, офіцер ЗСУ.

42. Анатолій Подольський, керівник Українського центру вивчення історії Голокосту.

43. Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства.

44. Павло Білоус, член Координаційної Ради Руху опору капітуляції, ветеран російсько-української війни.

45. Сергій Рябченко, фізик, професор, член-коремпондент НАН України.

46. Святослав Маринін, громадський діяч, член Координаційної Ради Руху Опору Капітуляції та співзасновник громадсько-політичного руху "Межа".

47. Микола Марченко, кандидат юридичних наук, провідний експерт з конституційного права Асоціації українських правників.

48. Олексій Колежук, доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

49. Соломія Фаріон, ГО "Молодіжний Націоналістичний Конгрес".

50. Сергій Репік, Голова Секретаріату Молодіжного Націоналістичного Конгресу.

51. Олександр Габович, доктор фізико-математичних наук, Інститут фізики НАН України.

52. Тарас Стецьків, голова Зарваницької громадської ініціативи.

53. Семен Кабакаєв, голова ГО "Безпека та взаємодія в Україні".

54. Борис Потапенко, Голова Ради Українських Державницьких Організацій Світу.

55. Станіслав Федорчук, ГО Українська народна рада Донеччини та Луганщини.

56. Юрій Міндюк, громадський діяч, директор Фонду підтримки демократичних ініціатив.

57. Віталій Овчаренко, ГО "Рух переселенців країни".

58. Олександр Ясенчук, директор КМЦ "Інтермеццо" (Чернігів), Координатор Чернігівського осередку Руху опору капітуляції.

59. Юніс Аскеров, депутат Деснянської райради в м. Чернігові

60. Геннадій Боряк, доктор історичних наук, заступник директора Інституту історії України НАНУ.

61. Дмитро Харьков, офіцер безпеки міжнародної гуманітарної місії, учасник Революції Гідності, Координатор Запорізького осередку Руху опору капітуляції.

62. Олександр Радченко, кандидат юридичних наук, експерт Асоціації українських правників з конституційного права.

63. Євген Янкевич, громадський, політичний та мистецький діяч м. Полтави, випускник міжнародної програми "Open World".

64. Андрій Павлишин, перекладач.

65. Ігор Магновський, доктор юридичних наук, провідний експерт з публічного права Асоціації українських правників.

66. Сергій Кот, історик.

67. Михайло Лебідь, учасник ради засновників руху "Межа".

68. Нестор Воля, суспільно-політичний блогер, громадська ініціатива "інфоВАРТА".

69. Кирило Сидорчук, експерт з публічного права, член правління ГО "Мінзмін".

70. Іван Ясковець, доктор фізико - математичних наук.

71. Наталія Луковська, громадська активістка, волонтер, інженер.

72. Олександр Бакай, академік НАН України, завідувач відділу ННЦ "ХФТІ" НАН України.

73. Олександр Марусяк, доктор філософії, експерт з конституційного права.

74. Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", координатор Руху опору капітуляції у Кропивницькому.

75. В'ячеслав Пасальський, кандидат фізико-математичних наук, доцент ДНУ, Дніпро.

76. Володимир Кузнєцов, доктор філософських наук, професор.

77. Олена Сінченко, голова Центру української політики "Ексампей".

78. Ігор Козуб, голова Волонтерського об'єднання учасників Майдану та бойових дій.

79. Юрій Дмитрієв, голова ГО "Народний контроль Кіровоградщини".

80. Олександр Бондаренко, Всеукраїнська ініціатива "Рух Державотворців".

81. Владислав Василь, журналіст, медіа-експерт.

82. Микола Грицковян, Голова Головної Управи ООЧСУ, США.

83. Михайло Лебідь, ветеран ОВС, екс-начальник УМВС, полковник міліції у відставці.

84. Петро Скиба, полковник, учасник російсько-української війни, голова Славутського осередку "Світанок" Руху опору капітуляції.

85. Данило Шепінько, Голова ГО "Молодіжний Націоналістичний Конгрес-Львів".

86. Вадим Сторожук, депутат Київської міської ради, волонтер.

87. Олександр Коваль, волонтер, громадський активіст.

88. Владислав Голиков, переселенець, юрист, керуючий партнер АБ “Голиков і партнери”.

89. Володимир Булгаков, координатор Руху опору капітуляції Буковина.

90. Леонід Зелененко, Керівник Черкаського обласного відокремленого підрозділу ГО УНСО.

91. Вікторія Мірошніченко, Народний Герой України, ветеран АТО, громадський діяч, волонтер, м. Полтава.

92. Марія Горбатенко, громадський та мистецький діяч, волонтер.

93. Олексій Скоков, учасник російсько-української війни, 51 ОМБР.

94. Єлизавета Чередніченко, активіст, волонтер.

95. Наталія Рябенко, активіст, волонтер.

96. Руслана Базалук, громадський діяч, волонтер, благодійник.

97. Олексій Кузьменко, активіст (Черкаси).

98. Світлана Сливенко, активіст (Черкаси).