Сьогодні парламент Зеленського голосує за закон, за яким команда Зеленського зможе швидко зняти Ситника (№ 3133). І призначити директором НАБУ ще одну стовідсотково свою людину Зеленського.

НАБУ vs Банковая

Это означает точку на таких расследованиях, как дело против бывших собственников "Привата". Сытник и Рябошапка рассказывали мне, что сейчас вручение подозрений по нему блокирует стопроцентно ручное СБУ Зеленского.

Обратиет внимание! Освобождение Сытника – идеальный вариант для Офиса Президента, – Гео Лерос

Теперь это дело, по которому Коломойскому светило до 12 лет, новый ручной директор НАБУ благополучно похоронит, чтоб вы не сомневались.

Еще одно чувствительное для Банковой дело, которое на раз два заблокирует новый ручной директор НАБУ – это "пленки Ермака". По этому делу Андрей Ермак мог бы как минимум вылететь из ОП, как максимум – сесть за соучастие в торговле государственными должностями. Но после сегодняшнего голосования за 3133, я так понимаю, никто не вылетит и не сядет. Потому что какая-нибудь новая ручная Венедиктова это дело просто похоронит.

Политики бумеранга

Порошенко пытался уничтожить или взять под контроль антикоррупционные органы с того самого момента, когда дал слабину и позволил их создать. Зеленскому хватило одного года, чтобы стреножить всю антикоррупционную инфраструктуру. "Батя, он старается".

Удивительные люди, которых не учит ни жизнь, ни доказательства теории бумеранга. Сначала Янукович пытался строить тут "припудренную диктатуру" – теперь строит ее в отдельно взятом особняке в Ростове. Домашний диктатор-самодур в ссылке. Потом Порошенко лепил "управляемую демократию" – теперь сам бегает от нее, как мальчик для битья.

Просто смотрите сегодня, как фракция президента, фракция Порошенко и фракция Медведчука будут уничтожать НАБУ. Смотрите и запомните тех, кто был причастен к этому: фракция Зеленского (за исключением горстки адекватных депутатов), конкретно люди Коломойского в ней, люди Порошенко (Алексей Гончаренко в частности, друга которого догоняет НАБУ), беглый олигарх Бахматюк, которого НАБУ взяло за яйца, фракция Медведчука и прочие пророссийские силы в Украине и не в Украине, бегущие от правосудия и жаждущие реванша.

Смотрите. Бумеранг вылетает в три.