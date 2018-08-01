Свадьба на Волыни закончилось массовым отравлением гостей

В субботу, 28 июля, на свадьбе в одном из сел Киверцовского района Волынской области отравились гости,в результате чего в больницу госпитализировали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

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Празднование проходило в одном из развлекательных заведений района. В настоящее время в Волынскую областную инфекционную больницу госпитализировали 6 человек. Угрозы их жизни нет,

– говорится в сообщении.

Правоохранители начали по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства инцидента, ведется досудебное расследование.

Напомним, в конце июля в Днепровском районе Киева люди массово отравились шаурмой. Так, в больницы госпитализировали более 30 человек с острой кишечной инфекцией. Среди пострадавших есть беременные женщины.