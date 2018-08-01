Весілля на Волині закінчилося масовим отруєнням гостей

У суботу, 28 липня, на весіллі в одному з сіл Ківерцівського району Волинської області отруїлися гості, через що до лікарні госпіталізували шість людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

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Святкування проходило в одному із розважальних закладів району. На даний час у Волинську обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 6 осіб. Загрози їх життю немає,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці почали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Зокрема, мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Наразі у поліції з’ясовують усі обставини інциденту, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, наприкінці липня у Дніпровському районі Києва люди масово отруїлися шаурмою. Так, до лікарень госпіталізували вже понад 30 осіб з гострою кишковою інфекцією. Серед постраждалих є вагітні жінки.