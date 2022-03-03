Священник отправил россиян в последний путь

Отважные украинцы не пропустили известную "колонну Z". Местные вышли на дорогу с флагами Украины и кричали, что Сватово – это Украина!

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На видео видно, как русские военные ушли в направлении местных жителей. Также "встретить" россиян вышел местный священник. Вероятно, отправить в последний путь!

Смотрите видео, как в Сватом люди не пропускают колонну российской техники