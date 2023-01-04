Об этом глава Луганской ОВА заявил в эфире национального телемарафона. По его словам, те, кто помог вражескому составу с боеприпасами взлететь в воздух, уже неоднократно радовали хорошими новостями.

Напомним Минус еще один состав с боекомплектами: ВСУ ударили по базе оккупантов в Сватово

Воины мастерски владеют дронами

Сергей Гайдай подчеркнул, что воины, которые обеспечили доставку "хлопка" оккупантам в Сватово – профессионалы своего дела. Например, в течение суток они уничтожили или повредили 11 танков, однако глава ОВА уточнил, что вражескую технику уничтожали не в одном месте, а выслеживали и атаковали.

Те ребята, которые помогли произойти этому событию чудесному – они вообще специалисты своего дела, давно их знаем, давно общаемся. И они постоянно радуют нас такими короткими видеороликами,

– рассказал Гайдай.

Глава военной администрации Луганщины заверил, что эти воины еще не раз порадуют украинцев такими же видео, как из города Сватово.

Как уничтожение состава боеприпасов повлияет на фронт

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что украинские воины на направлении Кременная – Сватово используют разумную тактику, избегая прямых столкновений с врагом, пока нет возможностей для контрнаступления. Однако происходит системное уничтожение враждебных целей, как например вражеского состава боекомплекта в Сватово.

Череватый отметил, что такой удар по составу означает уменьшение обстрелов и усложнение враждебной логистики на определенный период. В зависимости от размеров состава одна батарея или дивизион определенное время не смогут работать, пока будет происходить поиск новых мест под складирование, новых путей поставки оружия и т.д. Посему каждый уничтоженный состав является проблемой для врага.

Говоря о вероятном размере состава боекомплекта Череватый отметил, что не имеет точных данных, но если он стал целью ВСУ – значит, он мог обеспечивать по меньшей мере работу одного серьезного подразделения.

Спикер Восточной группировки войск также отметил, что украинские системы, в частности HIMARS, являются "ночными охотниками" на враждебные цели, поэтому в последнее время ночи для врага беспокойны.

Напомним, что об ударе по составу боекомплекта россиян в Сватово Луганская ОВА сообщила 2 января.