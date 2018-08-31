Свавілля та беззаконня: як "вирішують" резонансну справу Гандзюк

Навіть коли на них дивиться вся Україна, вони все одно за звичкою фальсифікують кримінальні справи. Йдеться про слідчих поліції та прокуратури, які розслідують резонансний напад на працівницю херсонської мерії Катерину Гандзюк.

Ви пам’ятаєте цю гучну історію, коли Катерину облили кислотою, завдавши тяжких тілесних ушкоджень. Спочатку херсонські поліцейські особливо не поспішали займатися розслідуванням цього нападу. І лише коли громадськість почала влаштовувати акції протесту, поліція стала якось ворушитися і швидко відрапортувала про затримання першого підозрюваного.

Читайте также: Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді

Ним виявився безробітний і раніше засуджений громадянин Новіков. Одразу ж радник міністра Авакова Антон Геращенко почав вимагати вибачень від всіх, хто критикував поліцію. Мовляв, ви поліцію поливаєте брудом, а вона насправді працює. Втім, журналісти швидко з’ясували, що затриманий Новіков мав алібі, оскільки був на відпочинку на морі в той момент, коли стався напад на Гандзюк. То ж очевидно, що поліція затримала не ту людину. Тобто, затримала непричетного, щоб заспокоїти громадськість.



Микола Новіков

Коли журналісти та активісти почали на це вказувати міністру Авакову та генпрокурору Луценку, ті у відповідь тільки огризалися, мовляв, затримали того, кого треба і ось незабаром Новіков розповість подробиці скоєного ним злочину. Але проходив тиждень за тижнем і вже всім ставало очевидно, що затриманий Новіков напад на Гандзюк не вчиняв і під вартою перебуває, нехай і неоднозначна, але невинна людина.

Відтак, тиждень тому, без галасу, по-тихому прокурори та слідчі випустили Новікова із СІЗО. Коли ж про це стало відомо, вибачатися вже був змушений Антон Геращенко, який під тиском обставин з сумом визнав, що було затримано непричетного.

Тобто, майже три тижні під вартою незаконно утримували людину, ще й публічно звинувачуючи її у скоєнні злочину. Лише після нової хвилі скандалу поліція затримала ще п’ятьох осіб, які вже більше скидалися на нападників на Гандзюк.

Читайте также: Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями

Але, перед тим, як випустити Новікова, виявляється поліція змусила його підписати зізнання, що в день нападу він начебто був біля будинку Гандзюк, щоб таким чином виправдати свої незаконні дії та затримання непричетного. Відтак, всі сподівання тепер лише на те, що нова партія затриманих може справді бути пов’язана зі злочином. Але і тут вже є нові підстави для обурення

Бо прокуратура та поліція, схоже, не збираються шукати замовника нападу на Гандзюк, оскільки досі не кваліфікують злочин як замовний. І хоча друга партія затриманих визнала свою провину в скоєнні злочину, і визнала, що виконала його на замовлення. При цьому дати відповідь на головне питання: хто замовив Катерину Гандюзюк, офіційне слідство досі і не намагається. Це питання поліція і прокуратура наче просто не помічає.



Катерина Гандзюк

Чому? Можливо, тому, що замовником може виявитись хтось дуже впливовий? Або хтось із своїх? З правоохоронного середовища, адже Катерина часто критикувала керівників херсонської поліції, які загрузли в корупції та покриванні сепаратистів.

То ж, очевидно, щоб вгамувати суспільне обурення, правоохоронці готові тягнути за грати невинних людей, зрештою таки шукати виконавців, створювати вигляд бурхливої діяльності.

Але в жодному разі не наближатися до замовників, які і є головними винуватцями злочинів. Як йдеться в старому міліцейському жарті, в процесі розслідування – головне не вийти на самих себе. З моменту його появи в Україні мало що змінилося, та ж сама міліція, ті ж самі методи, ті ж самі жарти, і ті ж самі змовники розправ над активістами.