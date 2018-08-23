Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді

Кожен, мабуть, чимало разів чув чи читав, що талановита молодь їде з України, бо не може знайти тут собі пристосування. Та не варто вірити цим заявам критиканів. Є безліч прикладів, як талановиті діти прекрасно влаштовують своє життя в Україні і досягають тут успіхів.

Наприклад, цей юнак з Києва – Олег Грицак, якому 29 років і який нещодавно став заступником прокурора Полтавської області. До цього він попрацював в районних прокуратурах міста Києва, зірок з неба не хапав. Але є ще одна невелика деталь: він є сином глави СБУ Василя Грицака.

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Але навряд чи це йому допомогло в кар’єрі, ви ж в це не вірите правда ж?

Щоправда, в часи Майдану Грицак-молодший встиг трохи зіпсувати собі біографію. Оскільки в складі групи прокурорів Оболонської районної прокуратури Києва разом з суддями "пачками" кидав за ґрати протестувальників. Але, під люстрацію Олег Грицак за це не потрапив і з прокуратури за розправи над громадянами не був звільнений. Бо, як виявилося, перевірка не виявила в протоколах допитів протестувальників прізвища молодого прокурора Олега Грицака. Мовляв, можливо його і не було на тих судах над майданівцями.

Але ж є відео з того самого судового засідання січня 2014 року, коли прокурори попросили про арешт 17 автомайданівців і судді це клопотання задовольнили. На відеозаписі судових слухань сидить молодий прокурор Олег Грицак, який разом з колегою ховає очі додолу і не хоче розмовляти з журналістами та пояснити, навіщо вони просять для учасників протестів по два місяці арешту.

Втім, після Майдану, пішли в гору справи у Грицака-старшого, оскільки той став спочатку першим заступником, а потім і главою Служби Безпеки України. За дивним збігом – ми ж розуміємо, що це речі не пов’язані – у Грицака-молодшого теж почалося і стрімке кар’єрне зростання, і покращення матеріального становища.



У Грицака-молодшого почалося стрімке кар’єрне зростання

Попрацювавши то в одній районній прокуратурі Києва, то в іншій, заробивши на джип "Land Rover" та легковий "Mercedes", Олег Грицак днями отримав призначення на посаду заступника прокурора Полтавщини. І нехай вас не дивує, що син глави СБУ проміняв столицю на обласний центр. Адже саме в Полтаві тепер розташоване одне з територіальних управлінь новоствореного Державного бюро розслідувань, яке займатиметься всіма злочинами посадовців і проводитиме слідство.

До того ж, діяльність полтавського територіального управління поширюється одразу на кілька областей. Крім Полтавської, це ще й Харківська, Дніпропетровська та Сумська. І поки Бюро повноцінно не запрацювало, саме полтавський обласний прокурор та його заступники мають вирішальний вплив на всі кримінальні провадження, які підпадають під юрисдикцію ДБР. А йдеться, зокрема, про тяжкі злочини, які коять посадовці та правоохоронці.

І тепер цей напрямок, в тому числі, в руках сина глави СБУ. Ну просто нікому більше довірити таку важливу ділянку роботи. То ж не варто бути песимістами, адже і сьогодні в Україні маса можливостей для молоді, особливо, якщо крім розуму, мотивації та талантів вам ще трохи пощастило народитися в родині високопосадовця.

Ну, наприклад, як Олексію Порошенку – відомому політику, народному депутату, захиснику прав громадян, ну і за сумісництвом – сину президента.

Або Валерію Яремі – сину колишнього Генерального прокурора Віталія Яреми. Три роки тому, коли батько очолив Генпрокуратуру, Ярема-молодший став керівником дуже впливового департаменту Міністерства юстиції, який контролює реєстрацію нерухомості по всій Україні.

Або ще один обдарований хлопець, Антон Пашинський – син народного депутата Сергія Пашинського, який після Майдану і приходу його батька до влади очолив хлібний департамент в "Укроборонпромі", що займається постачанням української зброї закордон.

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Ось такі, виявляється, Україна має таланти – які вкотре доводять, що сьогодні молодим у нас всюди дорога. То ж працюйте більше і наполегливіше і вам неодмінно пощастить. Саме так розповідають нам можновладці.