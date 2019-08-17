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      Сверхзадача Кремля в том, чтобы вручить Киеву Донбасс, – Казарин

      1087 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / GettyImages

      Российское вторжение на Донбасс – это война не за территории. Москве не нужны восточные регионы Украины, ей нужна вся бывшая советская республика. Подконтрольная, вторичная и буферная.

      Об этом в своем блоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

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      Он подчеркнул, что сверхзадача Кремля заключается в том, чтобы вручить Киеву Донбасс в роли троянского коня. Чтобы тот исполнял роль поводка на шее украинского суверенитета. Чтобы формальная подчиненность региона Киеву компенсировалось фактическим контролем Москвы.

      Если официальная Украина и правда решит вернуть Донбасс – она сможет добиться этого достаточно быстро. Достаточно дать автономию. Легализовать боевиков с помощью амнистии и выборов. Москва передаст "моторолам" контроль над границей и сохранит свое влияние на регион,
      – подчеркнул Казарин.

      Он подчеркнул, если "приоритет" – это "границы", то политики отчитаются нам об "историческом выходе из тупика". Правда они смолчат о том, какую цену мы за это заплатим.

      Вся нынешняя война идет не за территории, а за суверенитет,
      – подытожил журналист, объясняя, почему позиция власти "территориями не торгуем" еще ничего не означает.

      Видео полного видеоблога Павла Казарина "Грани правды" за 17 августа 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Война на Донбассе Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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