Надзавдання Кремля в тому, щоб вручити Києву Донбас, – Казарін

Російське вторгнення на Донбас – це війна не за території. Москві не потрібні східні регіони України, їй потрібна вся колишня радянська республіка. Підконтрольна, вторинна і буферна.

Про це у своєму блозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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Він наголосив, що надзавдання Кремля полягає в тому, щоб вручити Києву Донбас в ролі троянського коня. Щоб той виконував роль повідця на шиї українського суверенітету. Щоб формальна підпорядкованість регіону Києву компенсувалася фактичним контролем Москви.

Якщо офіційна Україна і правда вирішить повернути Донбас – вона зможе домогтися цього досить швидко. Досить дати автономію. Легалізувати бойовиків за допомогою амністії і виборів. Москва передасть "моторолам" контроль над кордоном і збереже свій вплив на регіон,

– наголосив Казарін.

Він підкреслив, якщо "пріоритет" – це "кордони", то політики відзвітують нам про "історичний вихід з глухого кута". Правда вони змовчать про те, яку ціну ми за це заплатимо.

Вся нинішня війна йде не за території, а за суверенітет,

– підсумував журналіст, пояснюючи, чому позиція влади "територіями не торгуємо" ще нічого не означає.

Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 17 серпня 2019