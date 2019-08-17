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      Надзавдання Кремля в тому, щоб вручити Києву Донбас, – Казарін

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / GettyImages

      Російське вторгнення на Донбас – це війна не за території. Москві не потрібні східні регіони України, їй потрібна вся колишня радянська республіка. Підконтрольна, вторинна і буферна.

      Про це у своєму блозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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      Він наголосив, що надзавдання Кремля полягає в тому, щоб вручити Києву Донбас в ролі троянського коня. Щоб той виконував роль повідця на шиї українського суверенітету. Щоб формальна підпорядкованість регіону Києву компенсувалася фактичним контролем Москви.

      Якщо офіційна Україна і правда вирішить повернути Донбас  вона зможе домогтися цього досить швидко. Досить дати автономію. Легалізувати бойовиків за допомогою амністії і виборів. Москва передасть "моторолам" контроль над кордоном і збереже свій вплив на регіон,
      – наголосив Казарін.

      Він підкреслив, якщо "пріоритет"  це "кордони", то політики відзвітують нам про "історичний вихід з глухого кута". Правда вони змовчать про те, яку ціну ми за це заплатимо.

      Вся нинішня війна йде не за території, а за суверенітет,
      – підсумував журналіст, пояснюючи, чому позиція влади "територіями не торгуємо" ще нічого не означає.

      Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 17 серпня 2019

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Війна на Донбасі Україна – Росія Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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