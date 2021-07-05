Такое мнение в программе "Между прочим" высказал муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов. В частности, говорится о ксенофобских заявлениях одиозного Ильи Кивы.

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Он подчеркнул, что можно возбуждать несколько уголовных дел за такие заявления. Всю общину мусульман Украины уже сообщили, что от народного депутата звучат такие ксенофобские, шовинистические высказывания и оскорбляют чувства одного из коренных народов, а именно крымских татар.

Кива должен извиниться, – Исмагилов

"Кива в своем посте упомянул и мусульман, а за интересы и защиту мусульман Украины отвечаю я. Поэтому считаю, что господин народный депутат Илья Кива должен извиниться и перед крымско-татарским народом, и перед мусульманами Украины за такое высказывание", – убежден Исмагилов.

Но такое извинение должно быть перед всем народом Украины, потому что он поставил фактически вопрос о свержении государственности, о свержении Украины,

– подчеркнул он.

И добавил, что такие резонансные заявления должны передать в прокуратуру и суд.

Внимание! Согласно закону, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, крымские татары, караимы, крымчаки.

Что известно об оскорбительных заявлениях Кивы: