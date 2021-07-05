Таку думку у програмі "Між іншим" висловив муфтій Духовного управління мусульман України УММА Саїд Ісмагілов. Зокрема, мовиться про ксенофобські заяви одіозного Іллі Киви.

Увага На Киву і ще 3 нардепів НАЗК склало протоколи

Він наголосив, що можна порушувати декілька кримінальних справ за такі заяви. Усю спільноту мусульман України вже повідомили, що від народного депутата лунають такі ксенофобські шовіністичні висловлювання та ображають почуття одного з корінних народів, а саме кримських татар.

Кива мусить вибачитися, – Ісмагілов

"Кива у своєму пості згадав і мусульман, а за інтереси й захист мусульман України відповідаю я. Тож вважаю, що пан народний депутат Ілля Кива мусить вибачитися і перед кримськотатарським народом, і перед мусульманами України за таке висловлювання", – переконаний Ісмагілов.

Але таке вибачення мусить бути перед всім народом України, бо він поставив фактично питання про повалення державності, про повалення України,

– наголосив він.

І додав, що такі резонансні заяви мають передати до прокуратури та суду.

Увага! Згідно з законом, корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Що відомо про образливі заяви Киви: