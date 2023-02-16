Во время телемарафона мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что позволяет обеспечивать город светом. По его словам, этому способствуют серьезный запас прочности и титаническая работа энергетиков, передает 24 Канал.

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Львов всегда в готовности к блэкаутам

Городской голова подтвердил, что в результате ракетных ударов практически все подстанции в черте города и области были повреждены. И именно этот факт вызывает много вопросов, как же львовянам удается оставаться со светом.

Во-первых, достаточно серьезный запас прочности. Во-вторых, креативность наших энергетиков, креативность Укрэнерго. И я думаю, даже иногда Маск может нам позавидовать, ведь мы выживаем при любых условиях,

– подчеркнул Садовый.

Он отметил, что в городе выстроили очень мощную систему альтернативного питания. Речь идет о дизель-генерации. По словам Андрея Садового, ею по всему городу обеспечены крупные коммунальные предприятия, медицинские заведения. В то же время, следует понимать, что Львов также зависит от того, какой остается ситуация с электроэнергией по Украине.

"Если сегодня баланс в государстве более-менее стабильный, то и мы имеем электроснабжение. Но еще раз подчеркиваю, это лишь благодаря мужеству коммунальных служб, энергетиков. Ведь нет ни одной подстанции, которая не была бы атакована", – подчеркнул он.

Городской голова напомнил, что во время последней атаки удалось сбить вражеские ракеты. Но он отметил, что часть из них была направлена именно на объекты энергетической инфраструктуры, в частности подстанции.

Они будут дальше бить, добивать. А мы должны проявлять максимальную креативность и не сдаваться. Выживать при любых условиях,

– добавил он.

С водой остается почти весь город

По словам мэра, для воды во Львове выстроили альтернативную систему поставки электричества. Он напомнил, что в город воду качают за 70 – 100 километров. Поэтому по всем направлениям есть дизель-генерация. И ее работу уже удалось проверить несколько раз, когда по всему городу не было света.

Тогда вода подавалась. Причем 97% Львова могут обеспечить водой в этих случаях. Правда, заметил Садовый, говорится о первых двух этажах домов. Так что в высокоэтажках могут быть с этим проблемы.

Что касается медицинских учреждений, то там все еще серьезнее. Они имеют по существу двойную дизель-генерацию. Базовую и альтернативную для экстренных случаев.

Мы готовились и готовимся к наиболее непредсказуемым ситуациям. Это очень важно. Сегодня невозможно расслабляться,

– подчеркнул Садовый.

И его слова ясно продемонстрировала ночная атака Львовщины ракетами. 16 февраля враг попал в объект критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Максим Козицкий. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Известно также о пожаре, который удалось ликвидировать.