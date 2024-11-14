24 Канал пишет со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, что света нет в 4 населенных пунктах.
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Какова ситуация со светом на Харьковщине
Сегодня (14 ноября – 24 Канал) ориентировочно в 03:40 в результате российского удара в районе Слатино повреждена высоковольтная линия электропередач,
– рассказал начальник городской администрации.
По его словам, по состоянию на 8:12 14 ноября света нет в:
- Слатино,
- Безруках,
- Прудянке,
- Цуповке,
- Новой Казачьей.
На месте происшествия (по состоянию на утро 14 ноября – 24 Канал) работают профильные специалисты. Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно решить эту проблему,
– заверил Задоренко.
Кстати, 13 ноября в Украине вводили ограничения электричества для бизнеса и промышленности в течение дня. Свет выключали потому, что было краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.