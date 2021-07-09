Все потому, что в Болгарию артистка прибыла по делам. 30-летняя Светлана Тарабарова стала судьей детского фестиваля. В перерыве между выступлениями талантливых подростков она отправилась к морю, так как не видела его два года.
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Мы не виделись с тобой несколько лет, но ты всегда в моем сердце. Море. Сила и энергия – ты для меня с самого детства,
– призналась Светлана Тарабарова.
На побережье Черного моря певица продемонстрировала нежный образ. Она надела оригинальный молочный костюм, в котором впервые появилась несколько недель назад. Он состоит из платья длины миди на тонких бретелях и укороченной блузы с длинными рукавами.
Легкий летний наряд Светлана Тарабарова дополнила широкополой шляпой черного цвета. Она стала изюминкой ее аутфита. Длинные рыжие волосы звезда распустила и нанесла едва заметный макияж.
Добавим, в разгар лета достаточно мало украинских звезд отдыхают за границей:
- ведущая Маша Ефросинина полетела в Турцию с сыном и подругами;
- победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос отправилась на отдых во Францию. На Лазурном берегу она с семьей проведет целый месяц, в то время, как ее сын болеет с мачехой в Украине.