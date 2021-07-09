Все тому, що в Болгарію артистка прибула у справах. 30-річна Світлана Тарабарова стала суддею дитячого фестивалю. У перерві між виступами талановитих підлітків вона відправилась до моря, адже не бачила його два роки.
До теми Світлана Тарабарова показала стильний образ в аеропорту: фото
Ми не бачились з тобою декілька років, але ти завжди у моєму серці. Море. Сила та енергія ти для мене з самого дитинства,
– зізналась Світлана Тарабарова.
На узбережжі Чорного моря співачка продемонструвала ніжний образ. Вона одягла оригінальний молочний костюм, в якому вперше з'явилась кілька тижнів тому. Він складається з сукні довжини міді на тонких бретелях і вкороченої блузи з довгими рукавами.
Легке літнє вбрання Світлана Тарабарова довершила крислатим капелюхом чорного кольору. Він став родзинкою її аутфіту. Довге руде волосся зірка розпустила й нанесла ледь помітний макіяж.
Додамо, у розпал літа досить мало українських зірок відпочивають за кордоном:
- ведуча Маша Єфросиніна полетіла в Туреччину з сином і подругами;
- переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос відправилась на відпочинок у Францію. На Лазуровому березі вона з сім'єю проведе цілий місяць у той час, як її син хворіє з мачухою в Україні.