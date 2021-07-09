Все тому, що в Болгарію артистка прибула у справах. 30-річна Світлана Тарабарова стала суддею дитячого фестивалю. У перерві між виступами талановитих підлітків вона відправилась до моря, адже не бачила його два роки.

До теми Світлана Тарабарова показала стильний образ в аеропорту: фото

Ми не бачились з тобою декілька років, але ти завжди у моєму серці. Море. Сила та енергія ти для мене з самого дитинства,

– зізналась Світлана Тарабарова.

На узбережжі Чорного моря співачка продемонструвала ніжний образ. Вона одягла оригінальний молочний костюм, в якому вперше з'явилась кілька тижнів тому. Він складається з сукні довжини міді на тонких бретелях і вкороченої блузи з довгими рукавами.

Легке літнє вбрання Світлана Тарабарова довершила крислатим капелюхом чорного кольору. Він став родзинкою її аутфіту. Довге руде волосся зірка розпустила й нанесла ледь помітний макіяж.

Додамо, у розпал літа досить мало українських зірок відпочивають за кордоном: