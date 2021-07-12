Успешная украинская певица Светлана Тарабарова гастролирует по городам Украины. На днях она побывала в Новой Каховке, где выступила с концертом. Звезда продемонстрировала удивительный образ и очаровала сеть.

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Образ Светланы Тарабаровой

Исполнительница позировала перед камерой накануне поездки в Новую Каховку. Она выбрала серебристый кроп-топ с блестками и белоснежный костюм, состоящий из укороченного жакета на длинный рукав и брюк. Наряд был украшен длинной бахромой, что делала аутфит более эффектным.

Светлана Тарабарова дополнила изысканный образ серебристым чокером с камнем на шее. Она распустила яркие волосы и выровняла их. На лице певица сделала макияж, удачно завершивший look. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы персиковой помадой.

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Поклонники Светланы Тарабаровой всегда активно пишут комментарии под ее сообщениями. На этот раз фаны засыпали звезду комплиментами: