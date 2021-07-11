Популярные певцы Светлана Тарабарова и Владимир Дантес встретились за кулисами Atlas Weekend, ведь выступали на главной сцене один за другим. Как рассказала артистка Кате Осадчей, с экс-возлюбленным она не общается. Более того, несколько лет они избегали и игнорировали друг друга.

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С момента расставания звезд прошло больше 10 лет. Каждый из них счастлив в браке: Дантес – с Надей Дорофеевой, а Светлана Тарабарова – со своим продюсером Алексеем Бондарем, которому родила двоих детей. Эксы не поддерживают дружеские отношения, максимум – здороваются.

Мы были маленькие, амбициозные, очень энергичные и расстались не очень положительно. 10 лет прошло, или больше, сейчас мы уже с улыбкой здороваемся. И Вова, и я – огонь, а вместе – это просто нереально,

– поделилась Тарабарова.

Светлана Тарабарова с Владимиром Дантесом / Фото из инстаграма

К слову, певцы годами молчали о своем романе. Лишь два года назад Владимир Дантес прокомментировал отношения с рыжеволосой артисткой.

"Счастлив, что она со мной рассталась. У нее появилась хорошая семья. У меня появилась моя прекрасная, шикарная семья, лучшая жена в мире, лучшая девушка в мире", – делился звезда в программе "Звездный путь".

Впоследствии Светлана Тарабарова рассекретила, что расставаясь, они договорились никогда не рассказывать о своем романе, однако Дантес не сдержал слово. Она объяснила это тем, что экс-возлюбленный – "очень честный и искренний человек, и когда его спрашивают в глаза, он не может соврать".