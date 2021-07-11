Популярні співаки Світлана Тарабарова та Володимир Дантес зустрілись за лаштунками Atlas Weekend, адже виступали на головній сцені одне за одним. Як розповіла артистка Каті Осадчій, з екскоханим вона не спілкується. Ба більше, декілька років вони уникали й ігнорували одне одного.

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З моменту розставання зірок минуло понад 10 років. Кожен з них щасливий у шлюбі: Дантес – з Надею Дорофєєвою, а Світлана Тарабарова – зі своїм продюсером Олексієм Бондарем, якому народила двох дітей. Екси не підтримують дружні стосунки, максимум – вітаються.

Ми були малі, амбітні, дуже енергійні й розійшлися не дуже позитивно. 10 років минуло, чи більше, зараз ми вже з усмішкою вітаємося. І Вова, і я – вогонь, а разом – це просто нереально,

– поділилась Тарабарова.

Світлана Тарабарова з Володимиром Дантесом / Фото з інстаграму

До слова, співаки роками мовчали про свій роман. Лише два роки тому Володимир Дантес прокоментував стосунки з рудоволосою артисткою.

"Щасливий, що вона зі мною розійшлася. У неї з'явилася хороша сім'я. У мене з'явилася моя прекрасна, шикарна сім'я, найкраща дружина у світі, найкраща дівчина у світі", – ділився зірка в програмі "Зірковий шлях".

Згодом Світлана Тарабарова розсекретила, що розлучаючись, вони домовились ніколи не розповідати про свій роман, однак Дантес не дотримався слова. Вона пояснила це тим, що екскоханий – "дуже чесна і щира людина, і коли його питають в очі, він не може збрехати".