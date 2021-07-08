Їхня історія розпочалася з потяга. Саме там вони познайомилися і вже 10 років будують спільне життя.

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Знайомство Дорофєєвої та Дантеса

Надя розповідала, що вони познайомилися дорогою на спільний концерт: "Я пам'ятаю, що Вова тоді взагалі не звертав на мене увагу. Тому раніше за інших пішла спати у своє купе. Але через декілька годин він різко відкрив двері в моє купе і сказав лише одну фразу: "Надю, я одружуся з тобою". Після цього одразу пішов".

Наступного дня Дорофєєва та Дантес обмінялися телефонами й домовилися зустрітися. Проте цього так і не сталося. Артистка поїхала на гастролі, а Дантес так і не зателефонував їй.

Наступного ранку я прокинулася з бажанням, щоб він написав. Вже через 5 хвилин отримала повідомлення зі словами "Добрий ранок", а через тиждень ми почали жити разом,

– пригадала Дорофєєва.



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Володимира Дантеса

Освідчення

Виявляється, Володимир тричі робив коханій пропозицію: "Через 3 місяці після знайомства Вова вперше запропонував вийти за нього заміж. Це було жартівливо. Тоді він скрутив каблучку з дроту від шампанського. Через пів року його освідчення було серйознішим. Це була зима, ми поїхали за місто. Вова організував квест, фініш якого був у туалеті. Саме там він і запропонував мені одружитися".

Тоді у пари не було фінансової можливості організувати весілля, про яке мріють. Тому закохані вирішили зачекати. Коли вони зрозуміли, що можуть дозволити собі омріяне свято, Надя натякнула коханому, що його пропозиція застаріла. Тоді Дантесу довелося освідчуватися втретє.

Пропозицію Вова зробив у прямому ефірі на радіо. Це сталося в день народження моєї мами. Він домовився з моїми подругами. У той час я якраз була разом із ними й вони встигли зняти на відео мою реакцію. Це було неймовірно зворушливо!

– розповідала Надя раніше.

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"Лавандове" весілля

Омріяне гучне свято закохані організували у 2015 році. Основним декором весілля була лаванда, яку спеціально привезли з батьківщини виконавиці – Криму. Це було досить важко зробити, адже тоді півострів вже перебував під контролем окупантів. Проте рідні виконавиці допомогли здійснити її мрію.

Церемонія проходила у надзвичайно атмосферному місці, в оформленні якого переважав бузковий колір. На святкування наречені запросили не лише рідних і друзів, а й колег з шоу-бізнесу.



Весілля Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Романтичні фото Дантеса і Дорофєєвої



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Володимира Дантеса



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Володимира Дантеса



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Володимира Дантеса



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Наді Дорофєєва



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Наді Дорофєєва



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Наді Дорофєєва Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Наді Дорофєєва



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Наді Дорофєєва