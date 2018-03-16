Светлана Лобода снялась в российской рекламе: видео
Певица Светлана Лобода, которая продолжает выступать в России, где и решила развивать свою карьеру, снялась в рекламе российской музыкальной премии.
На видео она приглашает россиян на концерт вручения наград одного из российских телеканалов. Само событие состоится в одном из московских клубов.
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Напомним, Светлана Лодоба официально подтвердила свою беременность. Сделала она это во время концерта в Кремле. Рожать она будет в США, а не в России. Российские СМИ пишут, что, вероятно, отцом ребенка Лободы является 55-летний лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн, однако никаких веских доказательств этой версии нет.
Источник: 24 Канал
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