01:55
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -7°C -11°C
  • понеділок
    -6°C -14°C
  • вівторок
    -4°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Світлана Лобода знялася в російській рекламі: відео

1346 Читать новость на русском
Світлана Лобода
Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка продовжує виступати у Росії, де і вирішила розбудовувати свою кар’єру, знялася в рекламі російської музичної премії.

На відео вона запрошує росіян на концерт вручення нагород одного з російських телеканалів. Сама подія відбудеться в одному із московських клубів.

Читайте також: Скандальні Лорак і Лобода отримали нові престижні нагороди в Росії: фото

Нагадаємо, Світлана Лодоба офіційно підтвердила свою вагітність. Зробила вона це під час концерту у Кремлі. Народжуватиме вона у США, а не у Росії. Російські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, батьком дитини Лободи є 55-річний лідер німецького гурту Rammstein Тіль Ліндеманн, однак жодних вагомих доказів цієї версії немає.

Теги: Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук