Світлана Лобода знялася в російській рекламі: відео
Співачка Світлана Лобода, яка продовжує виступати у Росії, де і вирішила розбудовувати свою кар’єру, знялася в рекламі російської музичної премії.
На відео вона запрошує росіян на концерт вручення нагород одного з російських телеканалів. Сама подія відбудеться в одному із московських клубів.
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Нагадаємо, Світлана Лодоба офіційно підтвердила свою вагітність. Зробила вона це під час концерту у Кремлі. Народжуватиме вона у США, а не у Росії. Російські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, батьком дитини Лободи є 55-річний лідер німецького гурту Rammstein Тіль Ліндеманн, однак жодних вагомих доказів цієї версії немає.
Джерело: 24 Канал
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