Светличная за введение префектур и их выборность при расширении полномочий

Во избежание конфликтов важно очень чётко законодательно разграничить полномочия префектов и местных советов.

Об этом заявила народный депутат Юлия Светличная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она поддержала введение института префектур с четким разграничением полномочий между ними и местными советами.

"Важно очень чётко законодательно разграничить полномочия префектов и местных советов. Тогда никаких конфликтов не будет", – заявила Светличная.

Светличная считает, что разграничить полномочия префектов и местных советов будет не сложно.

Функции экономического и социального развития полностью за местными советами, функции контроля и реализация госпрограмм за префектурами. Безусловно специфические функции государства, такие как оборона, международная политика, обеспечение правопорядка за государством,

– считает Светличная.

По её мнению, в таком формате разделения полномочий префект должен назначаться центральной властью. Однако, в случае расширения полномочий префекта эта должность может стать выборной.

"Если же префект будет наделен дополнительными полномочиями, к примеру, такими, как участие в экономическом или социальном управлении регионом путем координации территориальных органов власти, то необходимо рассматривать вопрос выборности префектов", – считает Светличная.

Светличная отмечает, что необходимо исключить половинчатые решения, которые как правило, делают неэффективной любую реформу.

Как сообщалось ранее, 15 марта Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах по 179 округу в Харьковской области. За неё проголосовали 77,55% избирателей, принявших участие в голосовании