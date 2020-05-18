Світлична за запровадження префектур та їхню виборність при розширенні повноважень

Щоб уникнути конфліктів важливо дуже чітко законодавчо розмежувати повноваження префектів та місцевих рад.

Про це заявила народний депутат Юлія Світлична в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона підтримала запровадження інституту префектур з чітким розмежуванням повноважень між ними та місцевими радами.

"Важливо дуже чітко законодавчо розмежувати повноваження префектів та місцевих рад. Тоді жодних конфліктів не буде", – заявила Світлична.

Світлична вважає, що розмежувати повноваження префектів та місцевих рад буде не складно.

Функції економічного та соціального розвитку повністю за місцевими радами, функції контролю та реалізації державних програм за префектурами. Безумовно специфічні функції держави, такі як оборона, міжнародна політика, забезпечення правопорядку за державою,

– вважає Світлична.

На її думку, у такому форматі розподілу повноважень префект має призначатися центральною владою. Однак, в разі розширення повноважень префекта ця посада може стати виборною.

"Якщо ж префект буде наділений додатковими повноваженнями, наприклад, такими, як участь в економічному чи соціальному управлінні регіоном шляхом координації територіальних органів влади, то необхідно розглядати питання виборності префектів", – вважає Світлична.

Світлична зазначає, що необхідно виключити половинчасті рішення, які, як правило, роблять неефективною будь-яку реформу.

Як повідомлялося раніше, 15 березня Юлія Світлична була обрана народним депутатом України на проміжних виборах по 179 округу ц Харківській області. За неї проголосувало 77,55% виборців, які взяли участь в голосуванні.