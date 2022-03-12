43-летний мужчина был водителем пулеметного взвода. Родом Алексей из села Кряжики Монистирищенского района Черкасской области.

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Кравченко мобилизовали в третий день войны

Как рассказали в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского, военный был призван за мобилизацией 26 февраля. Дома у Краченко осталась жена.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Теряем лучших. Светлая память Герою. Не забудем. Не простим", – подчеркнули собратья погибшего.