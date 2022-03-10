10 марта, исполняя свой долг перед Родиной, погиб 22-летний танкист Олег Основа. Об этом сообщили в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко.

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Олег был военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады. Парень окончил Национальную академию Сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного и проходил службу в украинском войске. Герой погиб при ведении боевых действий.

Военный посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. Вечная слава и память защитникам Украины! Коллектив 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.

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