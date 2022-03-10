10 березня, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною, загинув 22-річний танкіст Олег Основа. Про це повідомили у 17 окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.

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Олег був військовослужбовцем 17-ї окремої танкової бригади. Хлопець закінчив Національну академію Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного і проходив службу в українському війську. Герой загинув під час ведення бойових дій.

Військового посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Вічна слава і пам'ять захисникам України! Колектив 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого героя.

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