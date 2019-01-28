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      Свежая социология показала серьезные изменения в рейтингах

      88 Читати новину українською
      Рейтинг
      Рейтинг / forea.kpi.ua

      Политический аналитик Святослав Швецов, анализируя свежую социологию, помимо вполне предсказуемых результатов с лидерами рейтингов, обратил внимание на тенденцию к изменению в симпатиях оппозиционного электората.

      Так, на данный момент мы имеем, фактически, двух лидеров президентской гонки: Тимошенко Ю.В. — 15,1% от всех опрошенных (20,8% от определившихся) и Зеленский В.А. — 14,9% от всех опрошенных (20,5% от определившихся). Результаты двух кандидатов отличаются в пределах погрешности. Поэтому можно говорить о равенстве результатов. И, если Тимошенко Ю.В. и раньше показывала наибольший электоральный результат, то рейтинг Зеленского В.А. существенно вырос, сообщает "УНИАН".

      Что касается кандилатов от условно бывшей Партии регионов – Бойко Ю. А., Вилкул А. Ю., Мураев Е. В. "Фактически, они делят одно и то же, сильно сузившееся после оккупации Донбасса и Крыма, электоральное поле. И хотя в сумме их рейтинг от всех опрошенных составляет 9,2% от всех опрошенных (12,6% от определившихся) – рейтинг каждого по отдельности достаточно невысок.Но есть ньюанс. Я не хочу комментировать "рейтинг" Бойко Ю.А., показываемых на отдельных ТВ-каналах (пусть это останется на совести владельцев ТВ-каналов и компаний, эти рейтинги им подающие). Но есть и объективные факторы существенного падения рейтинга Бойко Ю.А. по сравнению с декабрём".

      Далее эксперт приводит аргумент, что в некоторых исследованиях, проводившихся различными социологическими компаниями, вообще не было в списке Вилкула А.Ю. Поэтому рейтинг представителя "Оппоблока" "доставался" Бойко Ю.А. Но, даже если Вилкул А.Ю. в списке опросного листа присутствовал, то надо учитывать, что информация по расколу "Оппоблока" и выдвижение Вилкула А.Ю. кандидатом в президенты Украины просто "не успела дойти" до широких масс избирателей до середины декабря к моменту проведения последних публичных исследований. Поскольку полевые фазы исследований происходили на неделю-две раньше или прямо во время событий. "В результате, сейчас мы видим рост рейтинга Вилкула А.Ю. и падение рейтинга Бойко Ю.А. Т.е. электорат перетекает к представителю "Оппоблока".

      По партийным предпочтениям картина в целом, отмечает эксперт, повторяет расклад по рейтингам кандидатов в президенты. Есть и различия. Обращает на себя внимание 4-е место "Оппоблока". Это различие и наводит на мысль, что шансы Вилкула А.Ю. "побороть" Бойко Ю.А. не так уж и малы. На момент проведения нашего исследования в Верховную Раду Украины, по существующему закону с 5%-ным барьером, по партийным спискам проходят 6 партий (результаты по определившимся):

      – ВО "Батькивщина" – 19,7% от определившихся;

      – "Слуга народа" – 19,0%;

      – БПП "Солидарность" – 14,7%;

      – "Оппозиционный блок" – 7,6%;

      – РП О. Ляшко – 7,0%;

      – "Гражданская позиция" – 6,2%.

      Напомним, что рот официальных кандидатов в президенты Украины от 25 января пополнили лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и нардеп от Оппозиционного блока Александр Вилкул. Документы для регистрации кандидатом в президенты подал художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. В ЦИК сообщили, что уже зарегистрировали 20 кандидатов в президенты Украины, Юрию Бойко достался "счастливый" 13 номер.

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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