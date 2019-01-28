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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Свіжа соціологія показала серйозні зміни в рейтингах

      784 Читать новость на русском
      Рейтинг
      Рейтинг / forea.kpi.ua

      Політичний аналітик Святослав Швецов, аналізуючи свіжу соціологію, крім цілком передбачуваних результатів з лідерами рейтингів, звернув увагу на тенденцію до зміни в симпатіях опозиційного електорату.

      Так, на даний момент ми маємо, фактично, двох лідерів президентських перегонів: Тимошенко Ю.В. – 15,1% від усіх опитаних (20,8% від тих, хто визначився) і Зеленський В.А. – 14,9% від усіх опитаних (20,5% від тих, хто визначився). Результати двох кандидатів відрізняються в межах похибки. Тому можна говорити про рівність результатів. І, якщо Тимошенко Ю.В. і раніше показувала найбільший електоральний результат, то рейтинг Зеленського В.А. істотно виріс, повідомляє "УНІАН".

      Що стосується кандидатів від умовно колишньої Партії регіонів – Бойко Ю. А., Вілкул А. Ю., Мураєв Є. В. "Фактично, вони ділять одне і теж, вкрай низьке після окупації Донбасу і Криму, електоральне поле. І хоча в сумі їх рейтинг від всіх опитаних становить 9,2% від усіх опитаних (12,6% від тих, хто визначився) – рейтинг кожного окремо досить невисокий. Але є нюанс. Я не хочу коментувати "рейтинг" Бойка Ю.А., які відображаються на окремих телеканалах (нехай це залишиться на совісті власників ТВ-каналів і компаній, які ці рейтинги їм подають). Але є і об'єктивні чинники істотного падіння рейтингу Бойка Ю.А. в порівнянні з груднем"

      Далі експерт наводить аргумент, що в деяких дослідженнях, що проводилися різними соціологічними компаніями взагалі не було в списку Вілкула О.Ю. Тому рейтинг представника "Опоблоку" "діставався" Бойку Ю.А. Але, навіть якщо Вілкул О.Ю. в списку опитувального листа був присутній, то треба враховувати, що інформація по розколу "Опоблока" і висунення Вілкула О.Ю. кандидатом на президента України просто "не встигла дійти" до широких мас виборців до середини грудня до моменту проведення останніх публічних досліджень. Оскільки польові фази досліджень відбувалися на тиждень-два раніше або прямо під час подій. "В результаті, зараз ми бачимо зростання рейтингу Вілкула О.Ю. і падіння рейтингу Бойка Ю.А. Тобто електорат перетікає до представника "Опоблока".

      За партійними уподобаннями картина в цілому, відзначає експерт, повторює розклад за рейтингами кандидатів в президенти. Є й відмінності. Звертає на себе увагу 4-е місце "Опоблока". Ця відмінність і наводить на думку, що шанси Вілкула О.Ю. "Побороти" Бойка Ю.А. не такі вже й мінімальні. На момент проведення нашого дослідження в Верховну Раду України, за існуючим законом з 5%-вим бар'єром, за партійними списками проходять 6 партій (результати по визначеним):

      – ВО "Батьківщина" – 19,7% від тих, хто визначилися;

      – "Слуга народу" – 19,0%;

      – БПП "Солідарність" – 14,7%;

      – "Опозіційній блок" – 7,6%;

      – РП О. Ляшка – 7,0%;

      – "Громадянська позиція" – 6,2%.

      Нагадаємо, що писок офіційних кандидатів в президенти України від 25 січня поповнили лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і нардеп від Опозиційного блоку Олександр Вілкул. Документи для реєстрації кандидатом в президенти подав художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський. У ЦВК повідомили, що вже зареєстрували 20 кандидатів у президенти України, Юрію Бойку дістався "щасливий" 13 номер.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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