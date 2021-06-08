В правительстве говорят, что такое изменение безусловно удобно и помогает избежать лишних социальных контактов во время пандемии. Документ можно получить в почтовом отделении, или его доставит курьер непосредственно домой.

Стоит прочитать Смена прописки онлайн: как работает новая услуга "Дия"

Свидетельство могут доставить в почтовое отделение или курьером

Стоимость доставки небольшая – 46 и 66 гривен соответственно. Оплатить заказ можно сразу при получении. Свидетельство должно поступить в течение 2 дней в пределах области и 3 – в пределах Украины с момента оформления в ЗАГСе.

Теперь не нужно стоять в очередях, ходить по госучреждениям, курьер доставит свидетельство о рождении сразу к двери. Цель Минцифры – сделать все госуслуги такими же быстрыми и комфортными,

– заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Обратите внимание! В Минцифры говорят, что за год существования еМалятко 125 000 родителей подали заявки. 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через сервис.

Сервис еМалятко доступен на оккупированных территориях

В профильном министерстве отметили, что еМалятко запустили и для жителей оккупированных территорий. Поэтому украинское свидетельство о рождении можно получить, если ребенок родился в оккупированном Крыму или на территориях оккупированного Донбасса.

К теме Не нужно давать взятки, нужно платить за интернет, – Зеленский о диджитал-революции