В уряді кажуть, що така зміна є безумовно зручною та допомагає уникнути зайвих соціальних контактів під час пандемії. Документ можна отримати у поштовому відділенні або ж його доставить кур'єр безпосередньо додому.

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Свідоцтво можуть доставити у поштове відділення або кур'єром

Вартість доставки невелика – 46 та 66 гривень відповідно. Оплатити замовлення можна одразу при отриманні. Свідоцтво має надійти протягом 2 днів у межах області та 3 – у межах України з моменту оформлення у РАЦСі.

Відтепер не потрібно стояти в чергах, ходити по держустановах, кур'єр доставить свідоцтво про народження одразу до дверей. Ціль Мінцифри — зробити всі держпослуги такими самими швидкими та комфортними,

– заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До уваги! У Мінцифри кажуть, що за рік існування єМалятко 125 тисяч батьків подали заявки. 83% батьків реєструють народження дитини саме через сервіс.

Сервіс єМалятко доступний на окупованих територіях

У профільному міністерстві наголосили, що єМалятко запустили і для жителів окупованих територій. Отож українське свідоцтво про народження можна отримати, якщо дитина народилась в окупованому Криму чи на територіях окупованого Донбасу.

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