Украинцы хоть и считают коррупцию большой проблемой, в основном не сталкивались с ней на практике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Свириденко для Bloomberg.

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Что Свириденко думает о коррупции в Украине?

Свириденко отметила, что, хотя согласно опросам большинство украинцев считают коррупцию повсеместным явлением, гораздо меньше людей сталкивались с ней на практике.

Если быть откровенной, внутри украинского общества и отдельных социальных групп эта проблема преувеличивается и чрезмерно раздувается,

– сказала премьер-министр.

При этом она отметила, что международные наблюдатели "оценивают Украину по другим критериям".

Свириденко также прокомментировала решение правительства по отклонению кандидатуры на должность директора Бюро экономической безопасности, несмотря на поддержку этого претендента конкурсной комиссией, а также ожидания со стороны МВФ и Европейской комиссии.

По ее словам, Кабинет министров "действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили кандидатуру от конкурсной комиссии, проголосовали коллегиально и отправили решение обратно в комиссию".

Отметим, по данным опроса КМИС, второй самой серьезной проблемой после войны украинцы считают коррупцию (92%). Но за последний год только 15% украинцев имели личный коррупционный опыт.