Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что дальность этой ракеты – около 300 километров. Но она существенно неточная. Отклонение от цели может доходить до 1 километра.

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Как удалось сбить эту ракету

Как отметил Свитан, со временем Россия модернизировала эту ракету. Тогда вышли Х-32, которые уже значительно точнее предыдущих.

В общем уничтожение ракет Х-22 – серьезная задача. До сих пор не удавалось сбивать эти сверхзвуковые ракеты. Хотя там есть несколько механизмов, как бы можно было ее "подловить". Но они достаточно сложные.

Нашли наши "ключик" к этой ракете. Там есть механизмы, как можно сбить эту ракету. Возможно, это было перемещение некоторых зенитных ракетных комплексов, которые могут бороться с этой ракетой,

– сказал Свитан.

Кроме того, есть и другие механизмы. В свое время еще в СССР были тренировки с Х-22. Тогда отрабатывали вариант сбивания этих Х-22, когда она сбрасывает скорость и делает "горку" перед попаданием. В этот момент по Х-22 может отработать даже С-300, но должно сойтись много факторов.

Силы обороны сбили Х-22