Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что ничего нового Путин не сможет придумать в связи с ситуацией в Курской области.

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Россия и так готовит ракетные удары

Как отметил Свитан, Россия готовит свои массированные ракетные удары независимо от того, что происходит на линии фронта. Недавно, в ночь на 6 августа был массированный удар по Киеву баллистикой и различными беспилотниками. Последние вполне могли использовать как доразведку для дальнейшего ракетного удара.

Ничего нового. События в Курской области ничего не провоцируют. Подготовка к ракетному удару, а особенно авиационный компонент, идет около недели. Поэтому в ближайшее время надо быть аккуратным,

– заметил Свитан.

Конечно, не стоит угадывать, когда именно Россия нанесет новый ракетный удар. Нужно быть всегда готовыми и в случае опасности идти в укрытие.

Обратите внимание! Силы обороны Украины ударили по вражескому аэродрому "Липецк". Там удалось поразить склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов.