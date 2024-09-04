Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, говорить об обвале фронта можно будет только тогда, если, не дай Бог, оккупанты выровняют все по условной линии Покровск – Доброполье – Великая Новоселка и т.п.

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Россияне могут дойти до Покровска

Как отметил Свитан, оккупанты действительно могут подобраться к Покровску. Вполне вероятно, что тогда судьба города будет похожа на то, что происходит в Часовом Яру. Наши защитники уже длительное время отбивают там атаки врага.

Россияне упираются в Покровск на оперативном прорыве, а в Часовом Яру – на фронтальном. Оккупанты не могут с флангов заходить в Покровск, потому что их нет. Значит просто будут долбиться об этот укрепрайон, пока их не накроет осенне-зимняя погода. Но стоит быть готовым к тому, что город может быть так же разрушен от обстрелов врага, как и Часов Яр,

– сказал Свитан.

Вероятнее всего, главная колонна оккупантов там и будет топтаться несколько месяцев вблизи Покровска. За этот момент важно удержаться на юге на Курахово-Угледарском выступе.