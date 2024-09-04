Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, говорити про обвал фронту можна буде лише тоді, якщо, не дай Боже, окупанти вирівняють по умовній лінії Покровськ – Добропілля – Велика Новосілка тощо.

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Росіяни можуть дійти до Покровська

Як наголосив Світан, окупанти дійсно можуть підібратися до Покровська. Цілком ймовірно, що тоді доля міста буде схожою на те, що відбувається в Часовому Ярі. Наші захисники вже тривалий час відбивають там атаки ворога.

Росіяни впираються в Покровськ на оперативному прориві, а в Часовому Яру – на фронтальному. Окупанти не можуть з флангів заходити до Покровська, бо їх немає. Значить просто будуть довбатися об цей укріпрайон, доки їх не накриє осінньо-зимова погода. Але варто бути готовим до того, що місто може бути так само зруйноване від обстрілів ворога, як і Часів Яр,

– сказав Світан.

Найімовірніше, головна колона окупантів там і буде топтатися кілька місяців поблизу Покровська. За цей момент важливо втриматися на півдні на Курахово-Вугледарському виступі.