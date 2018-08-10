Свитолина вышла в 1/4 финала теннисного турнира серии WTA в Монреале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 стадии на Открытом чемпионате Канады по теннису.

Украинка в третьем круге обыграла британку Йоханну Конте, занимающую сорок третье место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:4. Свитолина взяла четыре гейма подряд и за 1 час и 24 минуты оформила путевку в четвертьфинал.

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В четвертьфинале турнира в Монреале соперницей Свитолиной станет бельгийка Элиза Мартинес, которая в своей игре третьего круга сломила сопротивление белоруски Арины Соболенко.



В прошлом году Свитолина выиграла канадский Premier 5, победив в Торонто. Сейчас она защищает свой титул и 900 рейтинговых очков.

Элина Свитолина – Йоханна Конте 2:0 (6:3, 6:4)

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